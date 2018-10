Box Office Italia: A Star Is Born campione del weekend cinematografico

Un tornado di nome Rowan Atkinson si è abbattuto, di nuovo, sul botteghino italiano, non è bastato però a spazzare la supremazia di A Star Is Born.

Il film con Lady Gaga e Bradley Cooper (impegnato nel progetto sia come attore che come regista) ha debuttato in prima posizione durante l'ultimo weekend, guadagnando ben 1.706.612 euro, meglio di Venom, secondo film della nostra classifica con 1.631.678 euro. Soltanto terzo l'agente più pasticcione di Sua Maestà, protagonista di Johnny English Colpisce Ancora, fermo a 909.257 euro.



Fuori dal podio resiste l'ultima fatica della Pixar, Gli Incredibili 2, forte di altri 610.945 euro incassati, ottimo debutto invece per Zanna Bianca, opera animata per grandi e piccini, entrato subito in quinta posizione e 559.659 euro. The Predator di Shane Black non è andato oltre i 494.434 euro, di poco sopra Smallfoot - Il mio amico delle nevi, che con altri 350.209 euro arriva a un totale (davvero niente male!) di 1.307.443 euro.



Debutto in ottava posizione per La Fuitina Sbagliata, commedia di Mimmo Esposito capace di incassare 331.544 euro, meglio di The Wife - Vivere nell'Ombra e The Nun - La vocazione del male, che chiudono la classifica settimanale rispettivamente con 269.366 euro e 198.066 euro.