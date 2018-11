Box Office Italia: continua il regno de Lo Schiaccianoci Disney

Continua la cavalcata gloriosa de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni al nostro box office: con un altro milione e 742.138 euro, il film Disney arriva a un totale di oltre 7 milioni.

Ottimo debutto, direttamente al secondo posto, per Asghar Farhadi, che da Cannes ha portato Tutti lo Sanno nelle nostre sale: 703.829 l'incasso del weekend, poco meglio di Notti Magiche di Paolo Virzì, terzo lungometraggio della classifica con 657.387 euro. Fuori dal podio troviamo Ti Presento Sofia, commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, forte di altri 612.966 euro, cifra di un soffio al di sopra dei 603.319 di First Man - Il Primo Uomo, nuova opera di Damien Chazelle.



Continuano le ottime prestazioni de Il Mistero della Casa del Tempo di Eli Roth, con Jack Black e Cate Blanchett, che ha incassato altri 587.472 euro - e ormai è proiettato verso i 3 milioni totali nel nostro Paese. Poteva fare meglio invece Hunter Killer - Caccia negli abissi, nuovo film con Gerard Butler, settimo al debutto con 405.676 euro.



Chiude la classifica di questa settimana un terzetto quantomai variegato: ottavo il fantasioso war movie Overlord, con 289.541 euro, nono A Star is Born con il duo Bradley Cooper e Lady Gaga a 259.652 euro, ultimo Euforia di Valeria Golino, che si appresta a uscire dalla classifica a testa alta, con altri 144.368 euro guadagnati e 1.472.792 euro totali. Tutto questo in attesa di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in uscita il 15 novembre e che noi abbiamo già visto in anteprima.