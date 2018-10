Box Office Italia: Venom supera Gli Incredibili 2 e passa in vetta

Le nuove uscite della settimana hanno scombinato l'intera classifica del box office, il vincitore è però uno soltanto, senza se e senza ma: Venom.

Il film di Ruben Fleischer con Tom Hardy, cinecomic che sta spaccando in due pubblico e critica, ha raccolto in Italia 3.729.138 euro, più del doppio rispetto a Gli Incredibili 2, secondo film della settimana con 1.556.724 euro.



Sono ancora i bambini a completare il podio, con l'opera animata Smallfoot - Il mio amico delle nevi, capace di guadagnare 837.818 euro al debutto. Scende invece in quarta posizione l'horror The Nun - La Vocazione del Male, con altri 552.252 euro incassati. Debutto in quinta posizione per The Wife - Vivere nell'Ombra con Glenn Close, forte di 449.677 euro.



Scende al sesto posto Spike Lee, con il suo BlacKkKlansman che guadagna 339.328 euro e guarda adesso al milione. Tutto italiano il settimo posto, con Diego Abatantuono protagonista di Un nemico che ti vuole bene, mentre Wim Wenders conquista l'ottava piazza con il documentario dedicato a Papa Francesco - Un Uomo di Parola.



Per l'autore e il pontefice un incasso di 218.600 euro, meglio di Ricchi di Fantasia, nono film della settimana con 203.154 euro. Chiude il weekend Opera senza autore, film tedesco che ha guadagnato 138.238 euro.