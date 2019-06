Gli incassi di Avengers: Endgame aumentano grazie alla nuova edizione dei Marvel Studios

Da ieri venerdì 28 è arrivata nelle sale degli Stati Uniti e di alcuni altri mercati internazionali la Bring Back Edition di Avengers: Endgame, versione del film diretto dai fratelli Russo dotata di alcuni inserti che vi abbiamo descritto nel dettaglio.

Il film, che non era ancora stato rimosso dalla programmazione sale e per il quale, dunque, non si può tecnicamente parlare di "seconda run al box office", ha goduto di un incremento negli incassi sia per il venerdì che per oggi sabato 29.

Dopo $1,8 milioni incassati dalle proiezioni del venerdì, Endgame da oggi è tornato ufficialmente nella top 10 degli incassi del week-end con altri $5,8 milioni in quello che è il suo decimo fine settimana, una crescita significativa rispetto ai $2 milioni racimolati nello scorso week-end.

Naturalmente a questa somma bisognerà aggiungere gli incassi di domani più quelli del resto del mondo, dato che i numeri riportati da The Wrap fanno riferimento esclusivamente alla distribuzione domestica.

Ricordiamo che, Endgame si trova a circa $30 milioni dal record di $2,78 miliardi del film di James Cameron, cifra che lo sci-fi del 2009 raggiunse con 34 settimane di programmazione. Le proiezioni di qualche settimana fa prevedevano che il nuovo primato sarebbe stato stabilito intorno al Memorial Day (settembre), ma chissà che questa nuova riedizione, pensata anche per promuovere il lancio di Far From Home, non finisca con l'abbassare l'asticella.

Per altre informazioni, vi rimandiamo al nuovo spot di Avengers: Endgame per la promozione della Bring Back Edition.