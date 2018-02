Incassi ancora più alti per Black Panther, concept art di Shuri 'particolari' ora online

Alla fine i dati sono arrivati e sono molto più alti di quanto rivelato nella giornata di ieri. Laha annunciato che Black Panther ha incassato ben 60.1 milioni di dollari in USA nella giornata di domenica.

E' la seconda miglior "prima domenica" di tutti i tempi al box-office mondiale, dopo soltanto Star Wars: Il Risveglio della Forza (60.6 milioni). Questo ha portato l'incasso dei primi tre giorni di programmazione a 201.8 contro i 192 annunciati nella giornata di ieri; oggi dovrebbe aver portato a casa altri 33 milioni di dollari, grazie al giorno festivo in madrepatria, per un incredibile opening week-end di 235 milioni di dollari!

A livello internazionale il cinefumetto dei Marvel Studios ha incassato 169 milioni, per un totale nel mondo di 370.8 milioni. Contando anche gli incassi di lunedì, dovrebbe essere arrivato già a quota 404 milioni di dollari!

Tra i mercati chiave, ricordiamo, i 25.3 milioni della Corea e i 24.8 milioni dell'Inghilterra. Oltre a questi segnaliamo Messico (9.6 milioni), Brasile (9.4 milioni), Australia (9.2 milioni), Francia (7.7 milioni), Indonesia (6.5 milioni), Germania (6.2 milioni), Taiwan (5.6 milioni), Malesia (4.9 milioni), Filippine (4.8 milioni), Thailandia (4.4 milioni), India (3.8 milioni) e Hong Kong (3.6 milioni). Chiude, con soli 3.4 milioni, l'Italia.

Il prossimo week-end il film dei Marvel Studios debutterà nei cinema in Trinidad, Russia, Vietnam, Perù e Venezuela, mentre in Giappone arriverà il 1° marzo e in Cina il 9 marzo.

Inoltre vi segnaliamo un concept art "particolare" di Black Panther incentrato sul personaggio di Shuri (Letitia Wright). Come vedete, nel concept Shuri indossa un'armatura di Pantera Nera (probabilmente prevista per il gran finale), una sorta di easter egg per il futuro del personaggio (Shuri è diventata Pantera Nera nei fumetti). Trovate il concept scartato qui sotto.