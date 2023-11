Quanto incasserà Wish? La sfida con Napoleone accende il box office del Thanksgiving

Dopo le previsioni di incasso di Napoleon, gli analisti del box office hanno fornito anche i primi dati relativi alla performance di Wish, 62esimo Classico Disney in arrivo nelle sale nord-americane in occasione delle festività del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento.

Il film sulla nuova principessa Disney dovrebbe raggiungere i 45-50 milioni di dollari in cinque giorni, un ritorno in grande stile dopo che il week-end del Ringraziamento del 2022 aveva sancito il flop storico del precedente Classico Disney, Strange World, che incassò appena 18,8 milioni di dollari. Con gli scioperi di Hollywood conclusi e la settimana del Ringraziamento che terrà le scuole chiuse e le lezioni delle università sospese sia giovedì che venerdì, ci aspettano grandi incassi complessivi dopo i 134 milioni di dollari che l'industria aveva incassato l'anno scorso tra mercoledì e domenica, con il giorno del Black Friday considerato uno dei giorni più ricchi dell'anno al botteghino nazionale.

Purtroppo lo 'scontro' tra Napoleon e Wish in Italia non si verificherà, dato che da noi questa settimana esordirà soltanto il kolossal di Ridley Scott distribuito da Eagle Pictures (Disney Italia ha scelto il rinvio di un mese e il lancio del 21 dicembre, a ridosso delle festività natalizie, per distribuire Wish nelle nostre sale) ma nel frattempo in America Wish ha già superato del 60% le prevendite di Elemental, e uscirà in 3.700 sale con anteprime pubbliche fissate partire dalle 15:00 di oggi martedì 21 novembre.

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova principessa Disney e i protagonisti di Wish.