Quanto incasserà Uncharted? Arrivano le prime analisi del box office globale

Sony Pictures e Tom Holland hanno dominato il 2021 con Spider-Man: No Way Home, addirittura in grado di superare Avatar al box office domestico nelle scorse ore, ma quanto riuscirà ad incassare al box office Uncharted?.

Il primo adattamento cinematografico della famosa saga di videogame Playstation uscirà nelle sale statunitensi dal 18 febbraio (dal 17 in quelle italiane), e a pochi giorni dall'esordio sono emerse sul web le prime analisi di mercato: Uncharted dovrebbe incassare all'esordio oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo, dei quali 40 milioni di dollari dai 47 mercati internazionali per i quali ha una data d'uscita (Francia e Corea da oggi mercoledì 16, a seguire Australia, Germania, Italia, Messico, Brasile, Giappone e Norvegia). Il film ha già incassato 22 milioni di dollari nello scorso fine settimana, quando è uscito in 15 mercati tra cui Regno Unito, Russia e Spagna, dove si è classificato al primo posto; ha fatto bene anche in Ucraina, nonostante la minaccia delle forze russe di cui si parla da settimane.

Negli Stati Uniti, invece, Sony punta ad un esordio da $30 milioni sui quattro giorni, $27 milioni sui tre giorni (circa l'esordio di Jungle Cruise della Disney, che aprì con $35 milioni di dollari nonostante l'uscita in contemporanea su Disney Plus); le proiezioni degli analisti invece ipotizzano che il film potrebbe entrare nella fascia media di $30 milioni tra venerdì e lunedì, spingendosi forse fino ai $40 milioni. Lo studio avrà tutti gli schermi PLF e Imax e una passerella di due settimane prima che la Warner Bros lanci in campo il suo pezzo da novanta, The Batman, in arrivo il 4 marzo (il 3 marzo in Italia).

Ricordiamo che, prima che il Covid chiudesse i cinema nel 2020, Sonic the Hedgehog ha stabilito un record per gli adattamenti di videogiochi al botteghino, con un totale di $58 milioni in tre giorni e $70 milioni in quattro giorni.



