Quanto incasserà The Marvels? I primi numeri al box office

Quanto incasserà The Marvels al box office? Il 33esimo film Marvel Cinematic Universe esce oggi in Italia con due giorni d'anticipo rispetto al mercato Nord-Americano, ma cosa dicono gli analisti?

Tre settimane fa, The Marvels puntava ad un'apertura da 75-80 milioni di dollari al botteghino nazionale, una cifra non esattamente enorme per gli standard della saga Marvel Studios ma comunque buona. Tuttavia, quei numeri sono diminuiti con l'avvicinarsi dell'uscita del film nelle sale e, anche complice una campagna marketing resa difficile dallo sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, le nuove proiezioni di The Marvels indicano un primo week-end da 60-65 milioni di dollari, uno dei più bassi di sempre per la saga di Kevin Feige in Nord-America (basti pensare che Captain Marvel, uscito nel 2019 all'apice della Saga dell'Infinito, esordì con 153,4 milioni di dollari in Nord America per poi guadagnare l'enorme cifra di 1,13 miliardi di dollari in tutto il mondo).

Le proiezioni di The Marvels sono comunque superiori a quelle di The Flash, che quest’estate ha deluso tutti debuttando con 55 milioni di dollari a livello nazionale per poi raggiungere il misero traguardo dei 270,6 milioni di dollari in tutto il mondo, classificandosi come uno dei peggiori flop della storia del cinema, ma molto inferiori a quelle di Guardiani della Galassia 3, che ha debuttato con 106 milioni in Nord-America per un totale di 863,7 milioni di dollari in tutto il mondo. Due sono però le note positive a favore di The Marvels: la prima è il cambio di strategia di marketing, con la Marvel che negli ultimi giorni ha iniziato a puntare sull'importante del film nel contesto della più ampia Saga del Multiverso, stuzzicando addirittura il possibile debutto degli X-Men; la seconda è invece la reazione molto positiva della stampa dopo l'anteprima di The Marvels, che potrebbe incoraggiare il pubblico a non aspettare il debutto del film su Disney+ e ad andare direttamente in sala.

Staremo a vedere quali saranno i numeri effetti di The Marvels al box office, continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.