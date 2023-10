Quanto incasserà Taylor Swift? Tutti i numeri pazzeschi del film Eras Tour

Quanto incasserà Taylor Swift col film dell'Eras Tour? Mettiamola così: il salvatore dei cinema in questa stagione autunnale molto probabilmente non sarà Killers of the flower moon di Martin Scorsese, per cui si prevedono incassi tutt'altro che stratosferici, bensì il film concerto della pop-star.

In attesa dei numeri ufficiali, che arriveranno nelle prossime ore dopo le prime proiezioni nelle sale di tutto il mondo, gli analisti prevedono un primo week-end da 100-120 milioni di dollari a livello nazionale, vale a dire solo in Nord-America (il film sarà distribuito in tutto il mondo, Italia compresa, da domani 13 ottobre): si tratta, neanche a dirlo, di numeri a dir poco sbalorditivi, che quest’anno hanno riguardato soltanto i week-end inaugurali di Barbie e Guardiani della Galassia: Volume 3. L'entusiasmo degli esercenti è comprensibile, considerato il rinvio di Dune: Parte II a marzo 2024 e l'assenza di grossi film di cassette in calendario, almeno fino a The Marvels di novembre.

La durata totale di "The Eras Tour" è di 2 ore e 45 minuti: riuscirà il film a dare una mano ai cinema e a rispettare le aspettative di incasso? Quel che certo al momento è che L'Eras Tour di Taylor Swift sarà solo il primo film concerto della stagione, dato che recentemente Beyonce ha stretto un accordo con AMC per distribuire in sala il suo film-concerto Renaissance: A Film By Beyonce, che uscirà nei cinema il 1 dicembre.

Vi terremo aggiornati sull'andamento del box office nel corso del week-end, rimanente con noi.