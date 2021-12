Quanto incasserà Spider-Man: No Way Home? Arrivano le prime previsioni

La pandemia ha messo seriamente in difficoltà l'industria cinematografica e a distanza di quasi due anni dalle prime chiusure, il mondo si domanda quali risultati riuscirà a portare a casa Spider-Man No Way Home. La pellicola di Tom Holland è sicuramente la più attesa degli ultimi mesi, ma riscirà a fare meglio di Fast & Furios 9 e No Time To Die?

Stando alle prime previsioni pare proprio di si visto che, gli addetti ai lavori si aspettano un incasso pari o addirittura superiore ai 200 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione. Numeri simili non si riscontrano dai tempi di Avengers: Endgame, e sembra proprio che il terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno possa addirittura migliorare gli incredibli risultati della pellicola diretta dai Fratelli Russo.

Le prevendite si Spider-Man: No Way Home hanno già raggiunto numeri a dir poco impressionanti, facendo crashare numerosi siti negli Stati Uniti e tenuto conto anche delle visualizzazioni incredibili del trailer di Spider-Man: No Way Home, sembra proprio che il film con Tom Holland possa diventare non solo il miglior incasso dell'era post-pandemia ma addirittura, eguagliare o superare i risultati di Avenger: Endgame.

Secondo quanto riferito, i giornalisti che avranno la fortuna di avere una proiezione in anteprima per la stampa di No Way Home, avranno una sorpresa, poiché potrebbero mancare alcune parti del film. La Sony e la Marvel sembrano insomma disposte a tutto per evitare inutili spoiler.