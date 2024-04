Quanto incasserà Il regno del pianeta delle scimmie? Svelati i primi numeri box office

Come da tradizione, dopo lo svelamento della durata ufficiale de Il regno del pianeta delle scimmie gli analisti del box office hanno già iniziato a pubblicare i primi dati di tracciamento per gli incassi del nuovo episodio della famosa saga di fantascienza.

Dopo il successo di Godzilla e Kong: Il nuovo impero le scimmie torneranno a dominare il box office, dato secondo le prime stime Il regno del pianeta delle scimmie esordirà tra i 54 e i 61 milioni nel solo Nord-America: si tratta della più recente previsione del servizio di monitoraggio Quorum, che riporta proiezioni di incassi al botteghino con sei settimane di anticipo rispetto alle tre settimane standard della società di monitoraggio di lunga data NRG. Se confermato, sarebbe un esordio inferiore a Godzilla e Kong (80 milioni negli USA) e in linea con Transformers: Rise of the Beasts (61 milioni) e Mission: Impossible – Dead Reckoning (54,6 milioni).

Per un confronto con il resto del franchise moderno de Il pianeta delle scimmie, un'apertura da 54-61 milioni sarebbe anche in linea con quelle de Il pianeta delle scimmie del 2001 di Tim Burton e con Mark Wahlberg (63 milioni), di Rise of the Planet of the Apes (54.8 milioni) e di War for the Planet of the Apes (56 milioni), ma inferiore a quella di Dawn of the Planet of the Apes (72 milioni, record assoluto per la saga).

Per altri contenuti ammirate il trailer esteso de Il regno del pianeta delle scimmie: il film uscirà dall'8 maggio nei cinema italiani.

