Quanto incasserà Napoleon? I primi numeri del kolossal di Ridley Scott

Quanto incasserà Napoleon? Dopo il grosso flop di Killers of the flower moon di Martin Scorsese uscito in collaborazione con Paramount, Apple TV+ si sta preparando al debutto del nuovo film di Ridley Scott, che sarà distribuito in partnership con Sony Pictures.

Favorito in partenza in Nord-America dall'uscita a ridosso del week-end della Festa del Ringraziamento, Napoleon dovrebbe esordire al botteghino con 46 milioni di dollari, dei quali secondo gli analisti 22 milioni di dollari arriveranno dal box office domestico e 24 milioni dai mercati internazionali. Da notare che il kolossal con il premio Oscar Joaquin Phoenix e la candidata all'Oscar Vanessa Kirby negli USA non sarà l'unica grande uscita durante le vacanze del Ringraziamento, dato che la Disney distribuirà il nuovo Classico d'animazione Wish (che in Italia però uscirà il 22 dicembre con circa un mese di ritardo: lo abbiamo visto in anteprima, e ve ne parleremo nei prossimi giorni). Inoltre, il periodo di festività americane darà certamente un'ulteriore spinta ai film già in programmazione nelle sale come Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, il nuovo Trolls Unitevi e ovviamente l'horror Thanksgiving.

Stando a Deadline, Napoleon avrà una finestra di esclusiva cinematografica di 45 giorni prima di arrivare su Apple TV+: una grande differenza con il post-western di Martin Scorsese, che potrebbe rivelarsi decisiva al box office, è il fatto che Apple Studios non abbia concesso il director's cut a Ridley Scott, con Napoleon che uscirà al cinema con una durata di 2 ore e mezza rispetto alla 3 ore e mezza di Killers of the flower moon. Napoleon potrà dunque godere di un maggior numero di proiezioni giornaliere, con una versione integrale di quasi 4 ore che debutterà nei prossimi mesi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

In Italia, lo ricordiamo, Napoleon uscirà il 23 novembre, distribuito da Eagle Pictures.