Quanto incasserà Godzilla x Kong? Le previsioni box office sono titaniche

Quanto incasserà Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero? Mentre gli incassi di Dune 2 continuano a salire, in queste ore sono arrivate online le prime previsioni ufficiali degli analisti per il prossimo film del MonsterVerse.

Spinto anche dall'involontaria pubblicità portata al franchise dal successo di Godzilla Minus One, il film giapponese che ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi e soprattutto lo scorso week-end grazie alla storica vittoria agli Oscar 2024 nella categoria dei migliori effetti speciali (la prima volta in assoluto che un film di Godzilla porta a casa una statuetta degli Academy Awards), secondo i dati Godzilla x. Kong: Il Nuovo Impero dominerà il box office di Pasqua, con l'uscita prevista negli USA per il 29 marzo prossimo che dovrebbe contribuire ad ampliare la striscia positiva di Warner Bros e Legendary Pictures, già sul tetto del mondo con Dune: Parte 2.

Attualmente le proiezioni sono di oltre 45 milioni di dollari, anche se diversi tracker suggeriscono una possibile apertura superiore ai 50 milioni di dollari per il secondo titolo diretto da Adam Wingard nel MonsterVerse, che grazie a Godzilla x Kong dovrebbe spingersi oltre la soglia dei 2 miliardi di dollari al botteghino globale. L'anno scorso nel fine settimana di Pasqua Universal Pictures e Super Mario Bros della Illumination/Nintendo avevano fatto i fuochi d'artificio con un debutto domestico da 166,4 milioni, ma il record di Pasqua rimane in mano a Batman v. Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, sempre targato Warner Bros, che nel 2016 nel fine settimana di Pasqua aveva esordito con 181 milioni di dollari.

Per altri contenuti guardate il trailer di Godzilla x Kong realizzato dalla Toho.