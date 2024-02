Quanto incasserà Dune 2? Le prevendite sono superiori a Oppenheimer

Quanto incasserà Dune 2? Dopo aver parlato della trama di Dune: Parte 2, diamo un'occhiata alle prime proiezioni ufficiali pubblicate dagli analisti del box office in vista del debutto nelle sale del nuovo film di Denis Villeneuve.

Attualmente, stando a quanto riportato da Deadline, per Dune: Parte 2 si prevede un debutto da 65 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, con il sito che rivela che le prevendite del blockbuster sci-fi sono superiori a quelle di Oppenheimer di Christopher Nolan nello stesso frangente rispetto alla data d'uscita: la vendita anticipata dei biglietti di Dune 2 negli USA è stata resa accessibile al pubblico dal 26 gennaio, e con oltre un mese d'anticipo (in America il film uscirà l'1 marzo) è fondamentale notare che la cifra di monitoraggio potrebbe aumentare o diminuire in base all'andamento delle prevendite.

Inoltre, va specificato che l'aver superato le prevendite di Oppenheimer non è garanzia di successo, dato che come insegnano i film di James Cameron il box office è una maratona e il film di Christopher Nolan è riuscito ad arrivare ai 950 milioni di dollari in un periodo di programmazione molto esteso: per Dune: Parte 2, dunque, che punta a fare meglio del suo predecessore in grado di superare i 400 milioni di dollari a livello globale nonostante l'uscita in contemporanea su HBO Max nel 2021, il passaparola sarà fondamentale.

Dune: Parte 2 in Italia uscirà il 28 febbraio. Per altri contenuti scoprite quando scadrà l'embargo sulle recensioni di Dune 2.