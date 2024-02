Quanto incasserà Dune 2? Le proiezioni finali per il debutto globale

Quanto incasserà Dune 2? Il nuovo film di Denis Villeneuve - in attesa di Dune 3, che sarà il capitolo finale - arriva oggi nelle sale italiane e dai prossimi giorni negli USA e nel resto del mondo, vediamo cosa dicono gli ultimi dati di tracciamento.

Chiaramente, il pubblico è ansioso di scoprire cosa accadrà dopo gli eventi del primo episodio e non a caso Dune: Parte 2 è uno dei film più attesi dell'anno, con gli analisti che prevedono una buona partenza compresa tra i 70 e gli 80 milioni di dollari a livello domestico, alla quale si sommerà quella dei mercati internazionali, il cui totale dovrebbe ammontare - sempre secondo le ultime analisti - tra gli 80 e i 90 milioni di dollari: insieme, i due risultati dovrebbero segnare un esordio da 170 milioni di dollari per Dune: Parte 2.

Come vi abbiamo rivelato in precedenza, Dune: Parte 2 ha budget dichiarato di 190 milioni di dollari (senza contare i costi di marketing e altre spese), e chiaramente un week-end globale da 170-80 milioni sarebbe un'ottima partenza: il primo film è uscito durante la pandemia, debuttando nelle sale e in streaming nello stesso periodo, fattore che - insieme alla durata di oltre due ore e mezza - ha portato ad incassi di 400 milioni di dollari al botteghino globale.

Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve è in programmazione nelle sale italiane.