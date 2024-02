Quanto incasserà Dune 2: le previsioni del primo week-end sono positive o no?

Quanto incasserà Dune 2? Dopo la pubblicazione della nuova superanteprima di 7 minuti di Dune: Parte 2, in queste ore gli analisti del box office hanno pubblicato le prime previsioni per il botteghino del nuovo film di Denis Villeneuve.

Al momento della stesura di questo articolo si parla di oltre 65 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, e solo in Nord-America: il film è certamente tra i titoli più attesi di tutto il 2024, e nei mercati principali potrà godere anche del pezzo premium dei biglietti grazie ad un'ampia distribuzione sul mercato IMAX. Si tratta comunque di una cifra molto generica, che chiaramente sarà soggetta a variazioni nei prossimi giorni: ad esempio, pare che le prevendite di Dune 2 siano già superiori a quelle di Oppenheimer, e il film di Christopher Nolan aveva esordito con 82,5 milioni di dollari in Nord-America. Non a caso, alcune previsioni più ottimistiche pensano che la seconda parte dell'epopea fantascientifica di Denis Villeneuve potrà esordire con un incasso tra i 75 e gli 80 milioni di dollari.

Un altro fattore da tenere a mente è il fascino attrattivo del cast di Dune 2, che include sostanzialmente le quattro più grandi 'giovani star' degli ultimi anni, vale a dire Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh e Zendaya, tutte figure di spicco per il pubblico di TikTok della generazione Z, ma ovviamente con nomi come Rebecca Ferguson (Mission: Impossible 7), Josh Brolin (Avengers: Infinity War), Javier Bardem (Non è un paese per vecchi), Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Lea Seydoux (No time to die) e Christopher Walken (Il cacciatore) anche il pubblico più adulto avrà i suoi punti di riferimento.

Vi terremo aggiornati, come sempre: Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio in Italia, distribuito da Warner Bros.