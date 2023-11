Quanto incasserà Aquaman 2? Le previsioni per il debutto

Aquaman 2 arriverà al cinema il giorno di Natale e, come molti avevano previsto, avrà un ruolo fondamentale nella corsa agli incassi del periodo natalizio. In previsione dell'uscita della pellicola, sono state svelate le prospettive di incasso nel primo weekend di apertura pper la pellicola DC.

Mentre i gestori sembrano preoccupati della necessità che Aquaman 2 sia il titolo di punta di Natale, la Warner sembra stia puntando sul film proprio per il periodo più sensibile e di incasso nelle grandi sale: le festività natalizie. Le proiezioni al botteghino di Aquaman e Il regno perduto, parlando di una previsione che punta a 60 milioni nel primo weekend di apertura della pellicola. Insomma, più di quanto molti si aspettassero da un film che, per molti, era partito male già dalla sua fase produttiva.

Facendo un confronto con Aquaman, la differenza tra i due film dovrebbe essere intorno ai 7 milioni. Il primo capitolo della saga con protagonista Jason Momoa aveva collezionato, nel primo weekend di apertura, 67,8 milioni di dollari arrivando poi al miliardo in tutto il suo periodo di permanenza al cinema. Aquaman 2, però, uscirà in un periodo diverso di profonda crisi per la DC che, dopo anni, ha deciso di ripartire da capo. Il film segnerà un punto definitivo per la storia della DC e, soprattutto, un modo per voltare pagina e ricominciare.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi proponiamo le nostre prospettive che svelano la possibilità che Aquaman 2 possa fare peggio di The Marvels. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!