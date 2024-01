Quanto ha incassato The Marvels? Tutti i numeri del disastro al box office

Quanto ha incassato The Marvels? Il film è ufficialmente il box office più basso nella storia del MCU, vediamo insieme i numeri definitivi arrivati dal botteghino globale.

Dopo un debutto di 46,1 milioni di dollari in Nord-America nel primo week-end di programmazione, The Marvels ha concluso la sua corsa di otto settimane nelle sale come il film MCU con l'incasso più basso di sempre nella storia dei Marvel Studios: secondo Exhibitor Relations Co., il sequel di Captain Marvel, Ms Marvel e WandaVision è arrivato a 84,5 milioni di dollari a livello domestico e a 121,3 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 205,8 milioni di dollari.

Si tratta, appunto, del peggior risultato di sempre per i Marvel Studios, e sostanzialmente identico a quello ottenuto nel 2020 dal film di Harley Quinn Birds of Prey della DC, che chiuse con 84,1 milioni di dollari a livello nazionale e 205,3 milioni di dollari in tutto il mondo. Si stima che la Marvel abbia un speso "oltre 220 milioni di dollari" per il budget di The Marvels, il che rende il flop del film ancora più significativo. Per non parlare del fatto che, tecnicamente, The Marvels è il sequel di Captain Marvel, un film che nel 2019 aveva incassato la cifra impressionante di 1,12 miliardi di dollari al botteghino globale.

Per altre letture, ecco quali sono i 5 film più attesi della Saga del Multiverso.