Quanto ha incassato la saga di Rocky? Scoprite il successo dei film di Sylvester Stallone

Dal successo clamoroso e inaspettato del primo Rocky, che ha lanciato la carriera di Sylvester Stallone a Hollywood, al recente rilancio della saga con Creed - Nato per combattere, Rocky è sempre stato sinonimo di successo. Ma quanto hanno incassato in totale i film dedicati al pugile?

Nonostante alcuni capitoli siano stati accolti meno calorosamente di altri, in particolare Rocky V, i risultati della saga al botteghino sono sempre stati più che soddisfacenti, a partire proprio dagli esorbitanti (per il periodo) $225 milioni raccolti in tutto il mondo dal debutto nel 1985. Il picco massimo è stato raggiunto da Rocky IV, con lo scontro tra Sly e Dolph Lundgren che ha ottenuto ben $300 milioni.

Sommando anche i due spin-off, Creed - Nato per combattere e il sequel Creed II, la saga ha incassato in totale oltre 1.5 miliardi di dollari. Di seguito potete trovare la classifica (al netto dell'inflazione):

Rocky IV - $300 milioni Rocky - $225 milioni Creed II - $213 milioni Rocky II - $200 milioni Creed - $173 milioni Rocky Balboa - $156 milioni Rocky III - $125 milioni Rocky V - $119 milioni

Qual è il vostro capitolo di Rocky preferito? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Stallone sta lavorando ad una serie prequel di Rocky.