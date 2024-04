Quanto ha incassato Il ragazzo e l'airone, tra Italia e resto del mondo

Fresco vincitore dell'Oscar come Miglior film d'animazione, Il ragazzo e l'airone ha completato la sua corsa nelle sale di quasi tutto il mondo: vediamo allora quanto ha incassato il film di Hayao Miyazaki nei botteghini italiani e globali.

L'unica premessa è che il film è da poco arrivato in Cina, cosa che potrebbe cambiare molto il computo finale: Il ragazzo e l'airone sta infatti facendo numeri enormi al box office cinese.

Partiamo allora con il dato sul botteghino globale attuale riportato da Box Office Mojo: Il ragazzo e l'airone ha incassato oltre 173 milioni di dollari in tutto il mondo. Una cifra totale di per sé non altissima, ma che ha comunque superato quella del precedente film di Miyazaki, Si alza il vento, che aveva incassato in totale 136 milioni.

I dati importanti però si registrano a livello nazionale, sia per l'Italia sia per il Giappone. Nel nostro Paese Il ragazzo e l'airone ha incassato (convertiti) oltre 7 milioni di dollari, secondo Paese in Europa per incasso totale, dietro soltanto alla Francia (con 12 milioni complessivi).

Numeri ovviamente altissimi per il Giappone: qui Il ragazzo e l'airone ha superato i 60 milioni di dollari di incasso, per ora il Paese in cui ha incassato di più (negli Stati Uniti è arrivato a 46 milioni), aspettando ovviamente il resoconto finale del botteghino cinese.

E voi vi aspettavate questi dati? Avete visto il film al cinema? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco il nostro speciale sulle straordinarie animazioni de Il ragazzo e l'airone.

