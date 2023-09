Quanto ha incassato Oppenheimer? I numeri del film di Christopher Nolan

Quanto ha incassato Oppenheimer? Mentre il film si appresta ad affrontare i suoi giorni conclusivi nei cinema, diamo un'occhiata al box office globale messo insieme dal nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Come di certo saprete, Oppenheimer è attualmente al terzo posto nella classifica dei miglior incassi del 2023, una posizione ottenuta dopo aver superato gli 845 milioni di dollari conquistati da Guardiani della Galassia VOL 3. Difficilmente il film di Nolan - già tra i migliori candidati per gli Oscar 2024 - riuscirà ad avvicinarsi a Super Mario Bros, dato che attualmente Oppenheimer è a quota 894 milioni di dollari in tutto il mondo e quindi ancora distantissimo dagli oltre 1,3 miliardi ottenuti dal film d'animazione targato Nintendo e Illumination (entrambi i film sono distribuiti da Universal Pictures), ma si tratta già così di un risultato a dir poco straordinario per il film, considerata la sua natura di biopic storico di tre ore molto dialogato e con diverse scene in bianco e nero.

Non a caso, Oppenheimer è diventato il secondo miglior incasso di tutti i tempi nel circuito rated-r, a livello globale solo Joker ha incassato più del film di Nolan (mentre è settimo nella classifica domestica dei film vietati ai minori, dietro a La passione di Cristo, Deadpool, American Sniper, Joker, It e Deadpool 2) e ad oggi Oppenheimer è anche il miglior successo della carriera di Christopher Nolan, fatta eccezione per la trilogia di Batman: il film ha superato il totale di Inception, rimasto per anni il miglior successo originale dell'autore britannico, ma probabilmente non riuscirà a spingersi oltre la soglia del miliardo, impresa che a Nolan è riuscita solo con i film del franchise di Batman, ovvero Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Nel frattempo, in Italia Oppenheimer è a quota 23 milioni, il più grande successo di sempre per Nolan nel nostro paese: attualmente è alla posizione numero 31 nella classifica all-time del box office italiano, tra Natale a Rio (30esimo) e Natale a New York (32esimo).

