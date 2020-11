Quanto ha incassato Hunger Games? Tutti i numeri del celebre franchise

Nel cinema post-Harry Potter Hunger Games è stato probabilmente il franchise per ragazzi ad avvicinarsi maggiormente al coinvolgimento e ai numeri della saga del maghetto: la storia di Katniss ha portato al cinema milioni di fan nell'arco di quattro film, macinando risultati di tutto rispetto.

Parlando di freddi numeri, gli incassi di Hunger Games sono stati infatti decisamente soddisfacenti, nonostante un finale in leggero calo rispetto ai film precedenti: Il Canto della Rivolta - Parte 2 segna infatti il record negativo al botteghino per la saga ispirata ai libri di Suzanne Collins, con "soli" 636 milioni incassati in tutto il mondo.

Al penultimo posto si piazza invece il capostipite della saga, che chiuse con circa 694 dollari d'incasso; piazzamento d'onore per Il Canto della Rivolta - Parte 1, che stravince sulla seconda parte dell'epilogo portando a casa ben 755 milioni di dollari. A fare la voce grossa, come avrete ormai intuito, è invece il secondo capitolo del franchise: Hunger Games - La Ragazza di Fuoco fu un vero trionfo, forte di un incasso di circa 865 milioni di dollari.

Con un incasso complessivo che si aggira intorno ai 3 miliardi di dollari, dunque, la saga che consacrò definitivamente una già lanciata Jennifer Lawrence è stata sicuramente foriera di grande soddisfazioni per la produzione. Incassi a parte, comunque, scopriamo insieme il significato italiano del termine Hunger Games.