Quanto ha incassato Eternals paragonato ad altri film Marvel? Parliamone

Eternals ha debuttato al primo posto al box office ma, nonostante i festeggiamenti in casa Marvel, gli incassi sono stati inferiori rispetto alle recenti uscite della serie.

Il film ha superato le proiezioni degli analisti di 67-69 milioni di dollari al botteghino nazionale con un debutto da 71 milioni di dollari, ma come si è comportato Eternals rispetto agli altri film MCU usciti durante la pandemia e più in generale nel mese di novembre? Vediamolo insieme.

Su ventisei film del MCU, il weekend di apertura di Eternals si trova al ventiduesimo posto, davanti solo solo a Thor (65 milioni), Captain America: The First Avenger, Ant-Man e The Incredible Hulk (il più basso di sempre a 55 milioni). Shang-Chi e Black Widow, gli altri due titoli dell'era pandemica dell'MCU, si trovano invece alla ventunesima e alla diciannovesima posizione (nel caso ve lo steste chiedendo, si: tutti e quattro i film degli Avengers occupano la top5 di questa speciale classifica interna al MCU). Il dato importante da analizzare è che Eternals non sembra aver sofferto delle critiche negative arrivate prima dell'uscita, considerato che Shang-Chi, al contrario ampiamente acclamato, ha incassato solo 4 milioni in più per un totale di 75 milioni. Altro discorso invece per Black Widow, che finora è stato il miglior debutto della Fase 4 con $80 milioni al botteghino e ulteriori $60 milioni tramite il Premiere Access su Disney+. Eternals ha inoltre ottenuto di più dalle anteprime del giovedì rispetto a Shang-Chi, incassando 9,5 milioni rispetto agli 8,8 milioni del film con Simu Liu, ma a spuntarla è ancora Scarlett Johansson con 13,2 milioni di dollari intascati dalle anteprime di giovedì sera.

Il mese di novembre poi è molto raro per il MCU, incluso Eternals solo quattro film finora sono stati rilasciati in questo periodo dell'anno: in precedenza era toccato a Thor: The Dark World, Doctor Strange e Thor: Ragnarok, e tra questi il migliore è stato il terzo episodio della saga con Chris Hemsworth, in grado di guadagnare ben $122,7 milioni al debutto (undicesima miglior apertura nella storia MCU: nel mese di novembre seguono Thor: The Dark World a 85,7 milioni di dollari e Doctor Strange a 85 milioni, chiude Eternals con 71 milioni di dollari).

Nel frattempo, si parla anche di possibili serie spinoff su Disney Plus per Eternals: secondo voi come proseguirà il franchise?