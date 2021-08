Quanto ha incassato Black Widow? I conti definitivi, tra cinema e streaming!

Mentre la causa tra Scarlett Johansson e la Disney inizia a farsi più agguerrita, l'Hollywood Reporter ha 'indagato' sulle reali cifre incassate da Black Widow, il primo - e finora unico - film Marvel Studios ad essere stato distribuito secondo un modello ibrido.

Il cinecomic con protagoniste Scarlett Johansson e Florence Pugh, infatti, è arrivato contemporaneamente nei cinema di tutto il mondo e in streaming sulla piattaforma on demand Disney+ tramite Accesso VIP, modello che ha spinto la Johansson a fare causa alla Disney e che la società ha già deciso di abbandonare - almeno per il momento - dato che con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli opterà per una nuova modalità di distribuzione (esclusiva cinematografica per 45 giorni, e poi lancio diretto all'interno del catalogo di Disney+ senza costi aggiuntivi). Ma i motivi di questo nuovo 'esperimento', come lo ha definito il ceo della Disney Bob Chapek, è dovuto agli incassi di Black Widow? E se si, quanto ha incassato precisamente il film con Scarlett Johansson?

A venirci incontro sono i dettagli della causa tra l'attrice e la major, dato che secondo l'ultimo deposito del tribunale, fino al 15 agosto Black Widow ha guadagnato $367 milioni di dollari al botteghino mondiale e altri $125 milioni di dollari in streaming, per una somma complessiva di quasi $500 milioni di dollari. Si tratta di una cifra abbastanza buona, con un week-end di apertura addirittura maggiore a molti film MCU (tra cui Thor: The Dark World; Ant-Man, Ant-Man & The Wasp; Guardiani della Galassia) al di là della pandemia e dell'attuale situazione in cui versa l'industria.

In tutto questo, nei giorni scorsi Scarlett Johansson è diventata mamma per la seconda volta.