Quanto ha incassato Argylle? Flop clamoroso al box office per Henry Cavill e Dua Lipa

Quanto ha incassato Argylle? Purtroppo gli impietosi incassi iniziali di Argylle hanno segnato un primo week-end da incubo per il nuovo action di Matthew Vaughn.

Il film Apple Original, costato la bellezza di 200 milioni di dollari, ha completato il suo primo week-end di programmazione nelle sale cinematografiche del Nord-America con appena 18 milioni di dollari a livello nazionale, una cifra perfino inferiore alla aspettative originali, che invece si attestavano inizialmente intorno ai 20-25 milioni. Grave il punteggio CinemaScore, fermatosi ad un bassissimo C+ che insieme alle 3 stelle su Comscore attesa il poco interesse del pubblico nei confronti dell'action spionistico. Ancora peggio, in prospettiva, il risultato a livello globale: il film ha infatti incassato appena 17,3 milioni di dollari da 78 mercati internazionali, una cifra che sommata al box office domestica spinge il weekend di debutto di Argylle ad un totale globale di 35 milioni di dollari.

Gli analisti ora iniziano a domandarsi come e per quanto ancora Apple potrà continuare a sostenere film di questo livello di budget di fronte ad incassi così bassi: nonostante si tratti di un'azienda da 3 trilioni di dollari, negli scorsi mesi anche Killers of the flower moon (200 milioni di budget) e Napoleon (150-200 milioni di budget) non sono andati benissimo al box office.

Molti sostengono che lo sforzo di garantire un'uscita nelle sale per queste mega-produzioni sia una tattica per attirare l'attenzione sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, ma per vedere i risultati probabilmente bisognerà aspettare ancora molto.