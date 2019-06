Quanto dovrà incassare il 'nuovo' Avengers: Endgame per superare Avatar?

Nei giorni scorsi Avengers: Endgame ha superato il record stabilito da Avatar nel 2009, per lo meno quello che il film di James Cameron raggiunse nella sua prima run al box office.

Come sappiamo infatti dopo la prima release invernale, lo sci-fi ambientato su Pandora tornò nelle sale ad agosto 2010 con un'edizione estesa, aggiornando le proprie cifre agli odierni $2 miliardi e 788 milioni.

Il totale delle settimane trascorse da Avatar nelle sale è 34, nettamente superiori alle 11 di Endgame, che diventeranno 12 adesso dal prossimo week-end, quando i Marvel Studios a loro volta aggiorneranno i numeri del film dei Russo con la Bring Back Edition di Endgame, pensata sia per superare il record di Avatar sia per amplificare il marketing dell'imminente Spider-Man: Far From Home.

Secondo Box Office Mojo, la re-release di Endgame avrà bisogno di guadagnare circa $38,4 milioni per passare Avatar a livello globale. Al momento, infatti, Endgame è a $2 miliardi e 749 milioni. Per quanto riguarda il discorso appetibilità, la Bring Back Edition del film Marvel Studios vanterà 7 minuti di materiale extra in aggiunta alle tre ore e due minuti del montaggio originale; il film sarà lo stesso visto nella release originale, a differenza della Special Edition di Avatar che aggiunse un nuovo montaggio con 9 minuti di scene inedite, arrivando ad un minutaggio totale di 170 minuti contro i 161 originali (del film di Cameron fu pubblicata anche una terza versione, la extended cut, da 178 minuti, che però uscì solo in home-video).

Nel materiale extra della Bring Back Edition di Endgame, oltre ad un messaggio introduttivo di Anthony Russo, ci sarà anche un tributo a Stan Lee, una scena tagliata e un'anteprima di Far From Home. Non è dato sapere quale sarà la scena inedita (non "ripulita" in fase di post-produzione), con i rumor principali che suggeriscono o una sequenza con Hulk, oppure la sequenza con Katherine Langford nei panni di Morgan Stark adulta, che su ammissione dei Russo è stata tagliata dal film per questioni di storytelling.

Nelle scorse ore è stato confermato che il "nuovo" Endgame tornerà nelle sale di tutto il mondo. Voi andrete a vederlo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!