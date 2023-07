Quanto deve incassare Mission Impossible 7 per fare profitto? La missione è impossibile...

Mission: Impossible 7 è stato colpito duramente dal fenomeno Barbienheimer e adesso per Paramount Pictures la sua missione impossibile sarà letteralmente quella di riuscire a raggiungere il punto di pareggio al box office e andare in profitto.

Dopo il primo week-end di programmazione, infatti, il blockbuster di Tom Cruise e Christopher McQuarrie è stato fortemente rallentato dall'uscita di Barbie e Oppenheimer, specialmente in Nord-America dove ha perso tutte le proiezioni in IMAX nel suo secondo week-end e il posto in oltre 1100 cinema del paese. Fortunatamente, grazie alla forza attrattiva della star Tom Cruise e i voti altissimi assegnati dalla critica, il settimo capitolo della saga sta andando benissimo nei mercati internazionali, ma anche così Mission: Impossible 7 rischia di andare in perdita al box office.

Il motivo principale di questo possibile flop al botteghino, neanche a dirlo, è il budget: a causa delle continue false partenze dettate dalle restrizioni Covid e le numerose chiusure del set che il film ha dovuto affrontare nel corso di due anni e mezzo di riprese, il budget di Mission: Impossibile 7 è salito a 290 milioni, escluse le spese di marketing, una cifra che ne fa di gran lunga il film più costoso della saga. Considerato che il film ha da poco superato i 400 milioni di dollari a livello globale - ma anche che la programmazione è giunta al suo terzo week-end - e tenuto a mente il budget, Mission: Impossible 7 dovrebbe incassare oltre 700 milioni di dollari per andare in profitto.

Una missione praticamente impossibile e distante ancora circa 300 milioni, ma della quale continueremo a tenervi aggiornati. Per altre letture, scoprite quanto ha guadagnato Tom Cruise con Mission: Impossible 7.