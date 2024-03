Quanto deve incassare Dune 2 per generare profitto? Scoprite i numeri esatti

Quando deve incassare Dune 2 per generare profitto? Conosciamo tutti la regola generale del box office, secondo cui un film tendenzialmente deve provare a raddoppiare i costi del budget di produzione per diventare remunerativo, ma qual è l'obiettivo nel caso del film di Denis Villeneuve?

Secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter, Dune: Parte 2 della Warner Bros. deve guadagnare almeno 500 milioni di dollari a livello globale per raggiungere il punto di pareggio e iniziare a generare profitto per lo studio: come riferito in precedenza, il budget della produzione del film è stato di circa 190 milioni di dollari, escluse le spese di marketing, una cifra però già quasi recuperata del tutto grazie all'ottima partenza di Dune 2 al box office globale.

Gli analisti si aspettano che il film riuscirà facilmente a superare quella soglia, con molti che ipotizzano che alla fine della sua corsa nelle sale Dune 2 si sarà attestato tra i 600 e i 700 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo: per fare un confronto, Dune del 2021, che però uscì in contemporanea sia al cinema che in streaming su HBO Max a causa della pandemia, riuscì ad incassare 433 milioni di dollari in tutto il mondo, ma l'entusiasmo questo nuovo capitolo è talmente alto che la riedizione del primo episodio - tornato al cinema in mese scorso - ha incassato oltre 30 milioni di dollari.

