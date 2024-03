Quanto deve incassare Dune - Parte 2 al box office per fare profitto?

Alla fine bisogna anche tirare le somme e capire se un film ha generato profitto oppure no, e ovviamente Dune - Parte 2 non è da meno, visto che la Warner ha dato luce verde per il secondo capitolo proprio grazie al responso positivo del primo al box office. Vediamo allora quanto dovrà incassare.

Partiamo naturalmente con il budget di Dune - Parte 2, che si attesta attorno ai 190 milioni di dollari, decisamente corposo per il film di Denis Villeneuve, addirittura aumentato rispetto al precedente capitolo, che si aggirava sui 165 milioni. In totale la Parte 1 ha incassato quasi 434 milioni in tutto il mondo, ma era uscito in un periodo in cui le restrizioni a causa della pandemia erano ancora attive e la Warner distribuiva i film anche in streaming proprio per ovviare a questo problema.

Dune - Parte 2 quindi facendo due calcoli dovrà incassare 380 milioni al box office per andare in pari, iniziando a generare profitto raggiungendo i 475 milioni di dollari. Dune Parte 2 sta anche andando già fortissimo al box office in Italia, perciò sembra che possa tranquillamente arrivare a quella cifra.

Al momento infatti il film ha incassato 178 milioni di dollari in tutto il mondo in meno di una settimana dalla sua uscita: la corsa è appena iniziata ma i dati sono decisamente positivi per il lungometraggio di Denis Villeneuve.

Non ci resta che aspettare e vedere come andrà, ma restate sintonizzati qui su Everyeye così vi daremo tutti gli aggiornamenti.

E secondo voi quanto incasserà il film al box office? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di Dune Parte 2.