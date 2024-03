Quanto sta incassando Godzilla e Kong? I numeri dal box office italiano

Dopo aver dato un'occhiata al punteggio di Rotten Tomatoes di Godzilla e Kong: Il nuovo impero messo a confronto con il resto del MonsterVerse, scopriamo come stanno andando gli incassi del nuovo film Warner Bros.

Nel corso della giornata di ieri giovedì 28 marzo, in testa alla classifica è rimasto Kung Fu Panda 4 con un incasso di 461.924 euro, un sonoro +28% rispetto ad una settimana fa per un totale di 5,2 milioni di euro: nei prossimi gironi di festa certamente il film animato godrà di una bella spinta, quindi il record di Kung Fu Panda 3 - che nel 2016 incassò 8,3 milioni - sembra a dir poco a rischio.

Nonostante abbia mancato il primo posto, comunque, l'esordio di Godzilla e Kong è molto buono: arrivato in seconda posizione, il film è partito con 400mila euro e una media eccellente di 1.121 euro a cinema. Il precedente Godzilla vs Kong, uscito nel 2021 in pieno Covid, non fa molto testo con i suoi 149.993 euro all'esordio, ma ben più importante è il confronto con Godzilla 2: King of the Monsters, che nel 2019 esordì con 190mila euro e arrivò a fine corsa ad un totale di 2,2 milioni: già dalla partenza, possiamo dire che il nuovo film MonsterVerse 'rischia' di fare molto meglio del film di quattro anni fa.

In terza, quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente Un mondo a parte, Priscilla e il sempreverde Dune – Parte 2, che ad un mese esatto dall'uscita ha chiuso la giornata con altri 48.675 euro per un ottimo totale di 9,3 milioni di euro.

