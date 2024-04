Quanto sta incassando Civil War? Come sta andando il film di Alex Garland

Civil War ha avuto un budget di produzione davvero corposo, almeno per quanto riguarda gli standard di A24. Ma la scommessa della casa di produzione, per ora, sembra essere vincente.

Il film di Alex Garland dovrebbe incassare circa 11,1 milioni di dollari dai biglietti venduti negli Stati Uniti e in Canada fino a domenica, per un totale di incasso nazionale di circa 44,9 milioni di dollari, secondo Comscore. Civil War mantiene la vetta al box office negli Stati Uniti ma anche in Italia, dove potrebbe essere insidiato dall’uscita di Challengers di Luca Guadagnino, precisamente dal 24 aprile in poi.

Considerato il budget di produzione della pellicola, Civil War dovrebbe raggiungere un guadagno complessivo di 100 milioni di dollari per essere considerato un completo successo. Ma cosa dicono le previsioni? Considerato il calo alla seconda settimana vicino al 50%, come previsto in precedenza, e se questa tendenza continuerà per tutta la sua permanenza al cinema, è probabile che Civil War finisca con un totale di incassi mondiali tra gli 80 e i 100 milioni di dollari. Un ottimo risultato, ma molto lontano dal più grande successo di A24, ovvero il film premio oscar Everything everywhere all at once, che ha incassato ben 140 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di “appena” 25 milioni di dollari. Se ancora non l’avete letta, qui potrete trovare la nostra recensione di Civil War.

