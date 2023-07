Inaspettata vacanza in Friuli per John Cena, l'ex wrestler e attore di Fast & Furious

You can't see me era la frase finale che l'ex lottatore diceva ai suoi avversari sul ring prima di stenderli. Questa volta però John Cena, che ha preso lezioni di recitazione da Dwayne Johnson, è stato proprio visto, rilassato e in gran forma.

Avrebbe dovuto girare delle scene per il film "Heads of the State" ma, visto che l'inizio delle riprese è stato rinviato a causa dello sciopero del sindacato degli autori e degli attori di Hollywood che ha bloccato molte lavorazioni, Cena, che ormai si trovava già sul posto, ne ha approfittato per godersi la splendida Trieste e alcuni luoghi di una regione che in quanto a bellezze naturali non si fa mancare proprio nulla.

Cosa sappiamo sulla lavorazione del fim? Le riprese, che ripartiranno il 27 luglio, si terranno, oltre a Trieste, anche in località come le Rive, la zona di Cavana, San Giusto e Miramare, e chissà che non vengano coinvolte anche alcune delle bandiere blu del Friuli di cui vi abbiamo già parlato. Lo stop delle riprese comunque non ha depresso l'ex wrestler che, anzi, ne ha approfittato per godersi le bellezze locali, l'ottimo cibo e il contatto con i fan friulani che si distinguono sempre per civiltà e pacatezza. Aspettiamo l'inizio delle riprese del film per sapere qualcosa di più su quello che vedremo.