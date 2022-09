Iñarritu vs Marvel: 'Quei film sono un genocidio culturale'

Alejandro G. Iñarritu ci andò giù pesante quando qualche anno fa attaccò direttamente tutto l'universo cinematografico dei supereroi , definendolo un "genocidio culturale" adatto solo ai bambini e a quegli adulti che non sanno crescere e maturare.

A quelle dichiarazioni rispose poco dopo Robert Downey Jr, che con il suo Iron Man è diventato uno dei supereroi più amati di tutti i tempi, con dichirazioni forti che furono reputate dure ed inopportune. Durante il tour promozionale di Avengers: Age of Ultron del 2015 affermò: "Per un uomo la cui lingua madre è lo spagnolo, essere in grado di mettere insieme una frase come 'genocidio culturale' dimostra quanto sia brillante". Dichiarazioni che colpirono profondamente Iñarritu e che ancora lo infastidiscono dopo tanto tempo.

Unitosi al club degli "annoiati dai supereroi", un club abbastanza nutrito dove figura anche Martin Scorsese (che paragonò il biglietto di un film di supereroi con quello di un parco a tema), il regista di The Revenant è tornato sull'accaduto in occasione dell'uscita del suo ultimo progetto: Bardo. Intervistato in merito alla risposta di Downey jr ha dichiarato: "Era come 'Oh, voi ragazzi del vostro paese delle banane'", ha detto il regista di Birdman. "Se venissi dalla Danimarca o dalla Svezia, potrei essere visto come filosofico, ma quando sei messicano e dici delle cose, sei pretenzioso", ribadendo poi: "Che c*** significa ['supereroe']? È una concezione falsa e fuorviante, quella del supereroe. Poi, il modo in cui vi applicano la violenza, è assolutamente di destra. Se si osserva la mentalità della maggior parte di questi film, si tratta in realtà di persone ricche, che hanno potere, che fanno il bene, che uccidono il male. Filosoficamente, non mi piacciono".

Nessuna speranza di vedere Iñarritu dirigere un film sui supereroi allora, ma per fortuna possiamo ammirarlo in numerosi altri lavori. L' ambizioso nuovo progetto Bardo, per esempio, uscirà quest'anno come esclusiva Netflix.