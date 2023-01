Iñárritu vs cinecomic, il regista a Robert Downey Jr: 'Libero di dire quel che vuole'

Le scuse ad Hollywood non sono cose che arrivano facilmente. Ma sembra che Alejandro González Iñárritu non sia particolarmente preoccupato di questo. Il regista ha commento, dopo ben 8 anni, una battuta fatta da Robert Downey Jr dopo che il cineasta aveva criticato la pervasività dei cinecomic.

"Ovviamente no. Ovviamente no. Non me lo aspetto" ha detto il regista, riferendosi a delle ipotetiche scuse dell'attore. "Onestamente non me ne potrebbe importare di meno. Sono completamente contrario a quello che ha detto, ma difenderò il suo diritto di dire quello che vuole. Qualunque cosa voglia dire va bene, ma per me si legge completamente in negativo" ha commentato. Le parole di Iñárritu sono la conseguenza di un commento infelice pronunciato da Downey addirittura nel 2015.

Dopo che Iñárritu aveva criticato i conecomic definendoli come un "genocidio culturale" Downey, che all'epoca era nel pieno del suo periodo Marvel, aveva risposto con una frase che a molti, già all'epoca, fece storcere il naso: "Per un uomo la cui lingua madre è lo spagnolo essere in grado di mettere insieme una frase come 'genocidio culturale' parla solo di quanto sia brillante". Il regista non aveva mai risposto alla provocazione dell'attore fino a poco tempo fa durante un'intervista ad IndieWire. "Era come se dicesse 'Oh, ragazzi del vostro paese delle banane'" ha spiegato Iñárritu "Se fossi danese o svedese, potrei essere visto come una persona filosofica, ma quando sei messicano e dici cose, sei pretenzioso" ha concluso.

Sul filone di tutte le dichiarazioni dei suoi colleghi, Iñárritu ha difeso il piccolo schermo dicendo quanto il problema siano le idee e non il mezzo di fruizione per cui si realizzano. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!