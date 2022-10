Inappropriate Behavior: prima immagine di Robert De Niro e Bobby Cannavale!

È scattato fin da subito l'interesse per Inappropriate Behavior, vista la sua intenzione di puntare su due protagonisti che rappresentano anche i migliori caratteristi italoamericani delle rispettive generazioni. Vecchia e nuova scuola, Bobby De Niro e Bobby Cannavale, si mostrano nella prima immagine del comedy drama.

Finora l’unico aggiornamento era arrivato al momento dell’annuncio di Inappropriate Behavior, una nuova commedia dolceamara dedicata al mondo della stand up comedy e dei rapporti familiari. Già allora avevamo un buon riassunto di sinossi e di cast che avremmo trovato nel film che, come nomi, puntava soprattutto sul caratterista italoamericano più famoso nella storia del cinema, Robert De Niro, e su colui che secondo l’opinione di molti ha meglio interpretato l’eredità di quel filone cinematografico, Bobby Cannavale.

I due sono padre e figlio, ma nella prima immagine resa pubblica e che trovate in calce all’articolo c’è anche una terza generazione coinvolta: quella del figlio di Cannavale e nipote di De Niro, intorno al quale si sviluppa l’intera vicenda. Il film segue Max Bernal (Cannavale), uno scrittore di successo di commedie notturne, diventato ora comico di scarso successo. L’uomo è costretto a tornare a vivere dal padre (De Niro), dopo aver fatto saltare in aria la sua carriera e il suo matrimonio.

Ma lui e l’ex moglie Jenna – interpretata da Rose Byrne, la vera compagna di Cannavale – devono occuparsi del figlio autistico Ezra, di 11 anni, trovandosi in disaccordo su come affrontare i suoi bisogni. A quel punto, Max decide di “rapire” suo figlio e portarlo in un viaggio alla ricerca del successo in tutti gli Stati Uniti. Nel cast molti altri nomi di spicco come Vera Farmiga (The Departed), Rainn Wilson (The Office) e Whoopi Goldberg (Sister Act). Proprio quest’ultima è tornata di recente sullo sviluppo del sequel di Sister Act, mentre De Niro tornerà al gangster movie con un doppio ruolo in Wise Guys di Barry Levinson.

