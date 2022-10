Inappropriate Behavior: Bobby Cannavale comico fallito nella commedia con Robert De Niro

Bobby Cannavale, Rose Byrne e Robert De Niro saranno i protagonisti di Inappropriate Behavior, nuova commedia i cui diritti di distribuzione per il Regno Unito e l'Irlanda sono appena stati acquisiti da Segnature Entertainment. Del cast della pellicola, le cui riprese sono in corso, fanno parte anche Vera Farmiga, Rainn Wilson e Whoopi Goldberg.

Inappropriate Behavior, attualmente in fase di produzione, segue Max Bernal (Cannavale), un autore di commedie di successo che si è trasformato in un comico di scarso successo e che si trasferisce dal padre (De Niro), dopo aver mandato all'aria la sua carriera e il suo matrimonio. Quando lui e la sua ex moglie Jenna (interpretata dalla Byrne, la compagna di Cannavale nella vita reale) si trovano in disaccordo su come affrontare le esigenze del loro figlio autistico di 11 anni Ezra (Fitzgerald), Max decide di rapire il bambino e di portarlo in un'odissea attraverso il paese.

La commedia è diretta da Tony Goldwyn (The Last Kiss) da una sceneggiatura di Tony Spiridakis (Queens Logic). Goldwyn e Spiridakis sono anche produttori insieme a Jon Kilik (The Diving Bell and the Butterfly). Tra i produttori aggiuntivi figurano William Horberg e Zhang Xin per conto di Closer Media; e Steve Sarowitz, Justin Baldoni, Manu Gargi e Andrew Calof per Wayfarer Studios. Carla Raij, Cannavale e Lois Robbins sono produttori esecutivi.

A proposito del film, la produttrice Elizabeth Williams ha dichiarato: "Inappropriate Behavior ci ha completamente affascinato quando abbiamo letto la sceneggiatura e non vediamo l'ora di vederlo realizzato, soprattutto con un cast così stellare. Il pubblico apprezzerà la commedia intelligente e i momenti commoventi. Non vediamo l'ora di distribuire questo film nel Regno Unito e in Irlanda il prossimo anno".

Quindi, l'uscita della pellicola è prevista per il 2023. Tra poco vedremo Robert De Niro in Amsterdam, pellicola che rinnova la sua collaborazione con il regista David O. Russell; un'altra collaborazione, quella con Martin Scorsese, si rinnoverà nel 2023 con l'uscita di Killers of the Flower Moon, nel cui cast è presente anche Leonardo DiCaprio.