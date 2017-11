In Wonder Woman 2 vedremo l'esplorazione di nuovi e diversi "valori"

, protagonista di Wonder Woman e attualmente al cinema sempre nei panni diin, parla di quello che vedremo nel sequel dedicato alla bellissima guerriera Amazzone.

In un'intervista rilasciata al programma NBC Today, Gal Gadot ha brevemente toccato l'argomento dell'anticipatissimo sequel, sempre diretto da Patty Jenkins, al comando anche della prima pellicola standalone su Diana di Temyscira:

"Diana può esplorare una quantità di cose diverse, può compiere numerosi viaggi. Lei ha tantissimi valori meravigliosi per i quali vive. Ogni capitolo è basato su un diverso valore, importante per Wonder Woman e penso che sarà davvero meraviglioso. E' una specie di Bibbia di Wonder Woman!"

I dettagli sulla trama del secondo film ancora non li abbiamo. Dalle voci che sono trapelate, tuttavia, sappiamo che il sequel sarà ambientato durante la Guerra Fredda, negli anni '80 dell'Unione Sovietica. A scrivere Wonder Woman 2 insieme a Patty Jenkins, che sarà anche produttrice della pellicola, ci sarà Dave Callaham.

Nel video c'è l'intervista completa alla splendida Gal Gadot.