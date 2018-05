In The Predator ci saranno diverse versioni della creatura, rispetto al classico mostro

Shane Black (Iron Man 3) sta cercando di reinventare il franchise e il suo film sarà il primo in uscita dall'ultimo visto in sala, nel 2010. In questo sequel ci saranno versioni differenti del mostro, pare.

Le reazioni al trailer della pellicola sono state varie, non unanimi. La storia seguirà la vicenda di Quinn McKenna (Boyd Holbrook), un soldato che una volta ha affrontato la bestia protagonista. Jake Busey interpreterà il figlio di Peter Keyes, un ossessivo agente governativo.

Il nuovo trailer suggerisce che i Predator si siano "ibridati" con altre specie aliene e un nuovo report di Den Of Geek offre qualche accenno al fatto che il film conterrà 3 versioni classiche del Predator, una versione gigante alta 10 piedi, e due nuove varianti dei mostri, mai viste prima.

Curiosi?