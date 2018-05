In the Heights: il film tratto dal musical di Lin-Manuel Miranda acquistato dalla Warner

Il musical di Broadway In the Heights diretto da Lin-Manuel Miranda diventerà un lungometraggio prodotto dalla Warner Bros. e diretto da Jon M. Chu.

In the Heights ha ufficialmente trovato uno studio di produzione. I diritti cinematografici del film tratto dal musical vincitore del Tony Award di Miranda e Quiara Alegría Hudes sono stati acquisiti dalla Warner dopo essere stati rimessi in vendita a causa della bancarotta della Weinstein Company.

Dopo anni passati in una sorta di limbo produttivo, i diritti furono messi in vendita nel 2011 dalla Universal, con la Weinstein Company che li aveva comprati nel 2016, dopo il successo dell’altro noto musical di Miranda, ovvero Hamilton. I lavori per il casting della pellicola erano già in corso quando l’articolo del New York Times mise in ginocchio e smascherò i comportamenti di Harvey Weinstein, sancendo anche la fine della sua casa di produzione. Nei giorni successivi sia Miranda che Hudes tramite Twitter avevano fatto sapere che non avrebbero fatto uscire il film sotto la Weinstein Company.

Alla regia del film della Warner troveremo Jon M. Chu che si prepara ad approdare nelle sale statunitensi con Crazy Rich Asians. Come produttori troviamo Anthony Bregman, Mara Jacobs and Scott Sanders will produce.

Rivedremo Miranda al cinema nell’atteso sequel della Disney, Il ritorno di Mary Poppins, al fianco di Emily Blunt nei panni della protagonista del titolo. Di seguito potete leggere la sinossi della pellicola.

Sinossi: In the Heights vede musiche e testi firmati da Lin-Manuel Miranda. La storia è ambientata durante il weekend del 4 luglio a Washington Heights e segue Usnavi de la Vega (interpretato a Broadway dallo stesso Miranda), proprietario di una piccola bottega locale. Nel corso dello show, gli abitanti in gran parte latino-americani del posto si trovano in preda all’agitazione fra blackout, problemi economici, tensioni romantiche e la notizia che uno dei vicini ha vinto alla lotteria.