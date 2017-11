In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, BB-8 incontra il suo potenziale nemico giurato, BB-9E!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi vedrà un incontro/scontro (forse) del nostro amato piccolo droide, in forza alla Resistenza, e BB-9E, il nero robottino del Primo Ordine. Chissà cosa accadrà...

Entertainment Weekly ha rivelato ai propri lettori qualche dettaglio su BB-9E, il malvagio droide del Primo Ordine e potenziale arcinemico di BB-8 in Episodio VIII.

All'apparenza il droide è simile all'unità BB che amiamo tanto e che abbiamo conosciuto in Star Wars: Il Risveglio della Forza, tuttavia ci sono delle differenze notevoli, a partire dal colore, nero e ad altri dettagli che fanno intendere la natura malvagia del robot: una testa come quella di una vespa, squadrata, e l'occhio rosso che trae ispirazione dall'HAL 9000 di Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello Spazio.

E anche il regista, Rian Johnson, ha un soprannome diabolico per il droide del Primo Ordine:

"BB-Hate (BB-Odio), come lo chiamavamo sul set." ha spiegato.

Neal Scanlan, a capo dello shop che vende le creaturine di Star Wars rivela qualche ulteriore dettaglio su BB-9E e fa un paragone tra lui e la sua controparte BB-8:

"BB-8 ha una spiccata personalità e un cuore enorme, ma sapete, in un certo senso, l'ho sempre trovato anche un po' manipolatore sotto questo punto di vista. Con BB-9E siamo letteralmente tornati indietro a ciò che l'unità BB sarebbe stata essere se avesse fatto parte dell'Impero: è una macchina fredda, calcolatrice, diretta e al servizio del Primo Ordine."

Tra i due, Scanlan conferma, ci sarà un incontro in Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

"C'è un momento carino tra BB-8 e BB-9E, che racconta una sorta di parallelismo con la storia che fu, quella tra Vader e Luke.”

Chi non vede l'ora di dare un'occhiata? Mancano solo 15 giorni e Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà finalmente al cinema!