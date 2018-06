In Solo: A Star Wars Story, c'è un sensazionale cameo de Il Trono di Spade!

La notizia che segue contiene spoiler di Solo: A Star Wars Story, il film diretto da Ron Howard attualmente in programmazione nelle nostre sale cinematografiche. Se non l'avete visto non proseguite con la lettura della news.

Nascosto nelle scene iniziali Solo: A Star Wars Story c'è un cameo - che è stato abilmente camuffato - dell'animale domestico Stark, Nymeria. Francamente non sappiamo se sia stata una scelta intenzionale o se Howard aveva in mente di creare un Egg. Comunque sia i fan de Il Trono di Spade non se lo sono assolutamente fatto sfuggire. Voi l'avete visto?

Per quanto riguarda Solo: A Star Wars Story la sinossi recita: Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, invece, andrà in onda nel 2019 e sarà poi seguita da spinoff prequel sempre scritti e sceneggiati dall'autore dei romanzi (tra gli altri), George R.R. Martin.