In occasione degli Oscar 2018, dal 19 febbraio all'11 marzo torna il canale Sky dedicato!

Da lunedìsi accende di nuovo, su Sky, il canale interamente dedicato ai film premiati con l’ambita statuetta. Inoltre, da non perdere tre film vincitori del 2017 in prima visione, ecco la scaletta:

"Lunedì 19 febbraio: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

Lunedì 26 febbraio: LA LA LAND

Domenica 4 marzo: MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA

E domenica 4 marzo in diretta esclusiva su Sky

LA NOTTE DEGLI OSCAR® 2018

Sky Cinema Oscar® HD - dal 19 febbraio all’11 marzo sul canale 304 di Sky

Una collezione dedicata agli Oscar® anche su Sky On Demand dal 19 febbraio

Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar® e, anche quest’anno, in occasione della 90ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale - acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l’ambita statuetta. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Oscar® HD, con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

Una programmazione speciale che accompagnerà lo spettatore fino all’attesa Notte degli Oscar® 2018, trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, la notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo a partire dalle 22:50 fino all’alba su Sky Cinema Oscar® HD.

Si comincia subito con una prima visione: lunedì 19 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar® HD andrà in onda LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, il film diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield e Vince Vaughn, vincitore nel 2017 di due statuette (Miglior montaggio e Miglior sonoro), che racconta la vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’Esercito statunitense a ricevere la medaglia d’onore.

Da non perdere lunedì 26 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar® HD la prima visione di LA LA LAND, l’attesissimo film vincitore lo scorso anno di 6 statuette tra cui Miglior regia e Migliore attrice protagonista, diretto da Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Gosling. Una moderna storia d’amore che ha incantato pubblico e critica, un musical che racconta la passione fra Mia (Emma Stone), aspirante attrice con un lavoro da barista nel Caffè della Warner Bros, e Sebastian (Ryan Gosling), un pianista jazz con il sogno di aprire un locale finalmente tutto suo.

L’appuntamento più atteso è con la diretta esclusiva della Notte degli Oscar® 2018 prevista per domenica 4 marzo. Ad accompagnare gli spettatori durante la 90° edizione degli Academy Awards®, il giornalista Francesco Castelnuovo che dagli studi Sky commenterà i momenti salienti della Cerimonia assieme al critico cinematografico Gianni Canova e tanti altri ospiti d’eccezione.

La diretta esclusiva sarà preceduta alle 21.00 su Sky Cinema Oscar® HD dalla prima visione di MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA. La pellicola, diretta da Barry Jenkins e premiata nel 2017 con tre Oscar® tra cui quello del Miglior Film, segue tre momenti della vita di Chiron, un giovane ragazzo afroamericano alle prese con la scoperta della vita, tra una madre tossicodipendente, i compagni di scuola che lo bullizzano e un amore omosessuale che non è in grado di capire fino in fondo.

Tra i titoli proposti, anche alcuni tra i più grandi successi dell’ultima edizione degli Oscar®: da BARRIERE, adattamento cinematografico dell’opera teatrale Fences, un dramma sulle ingiustizie sociali diretto e interpretato da Denzel Washington, premiato con una statuetta per l’interpretazione di Viola Davis nel ruolo di Rose Lee Maxson, ad ARRIVAL (premio Oscar® per il Miglior montaggio sonoro), il film fantascientifico diretto da Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner.

La programmazione dedicata al premio più importante del cinema mondiale continua con alcuni dei titoli premiati negli anni scorsi come Miglior film straniero tra cui IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, il capolavoro diretto da Vittorio De Sica nel 1972; TUTTO SU MIA MADRE, il film drammatico scritto e diretto da Pedro Almodóvar, premiato nel 2000; e IL CLIENTE, la pellicola diretta dall’iraniano Asghar Farhadi nella passata edizione.

E ancora, da non perdere DALLAS BUYERS CLUB, il crudo ed emozionante film basato sulla storia vera di Ron Woodroof, diretto nel 2013 da Jean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey (miglior attore protagonista) e Jared Leto (miglior attore non protagonista); THE HOURS, un intreccio delle vite di tre donne legate dal romanzo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, diretto da Stephen David Daldry con Nicole Kidman (Oscar® come Miglior attrice nel 2002); MEMORIE DI UNA GEISHA diretto da Rob Marshall nel 2005 e vincitore di 3 statuette, che racconta la storia della geisha dalla bellezza leggendaria Chiyo, dagli occhi grigio – blu; COLAZIONE DA TIFFANY (in versione restaurata), la memorabile commedia vincitrice nel 1962 di due premi Oscar® (Miglior colonna sonora, Miglior canzone per Moon River), diretta da Blake Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard; THE ARTIST, il film muto in bianco e nero del 2011 vincitore di 5 statuette tra cui miglior regia e miglior attore protagonista, scritto e diretto da Michel Hazanavicius, interpretato da Jean Dujardin e Bérénice Bejo.

Fra gli oltre 100 titoli in onda su Sky Cinema Oscar® HD sono da segnalare inoltre IERI, OGGI, DOMANI, LA GRANDE BELLEZZA (versione integrale), COME ERAVAMO, LAWRENCE D’ARABIA (versione restaurata), IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, IL LATO POSITIVO – SILVER LININGS PLAYBOOK, ROSEMARY’S BABY e CASA HOWARD, il film musicale FLASHDANCE e SAYONARA.

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione e sul live sono disponibili su skycinema.it/oscar, sulle pagine Facebook e Instagram di Sky Cinema e su Twitter con #SkyCinemaOscar."