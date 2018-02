In lavorazione un film su Theodor Geisel, noto come il Dr. Seuss

Sarebbe in lavorazione un film sulla vita di(1904-1991), altrimenti noto come, secondo quanto riporta Deadline. Il film sull'autore di libri per l'infanzia come, sarà diretto dae verrà prodotto daattraverso la sua Paper Pictures.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Jonathan Stewart ed Eyal Podell. Racconterà la storia di Geisel negli anni '20 prima d'incontrare la futura moglie, Helen Palmer, che lo aiuterà a diventare Dr. Seuss. La sua improvvisa malattia la porterà alla paralisi e ispirerà Geisel a diventare l'autore che tutti noi oggi conosciamo.

Theodor Geisel ha scritto oltre 60 libri per bambini e ha lavorato come illustratore e fumettista politico. Ha pubblicato il libro E pensare che l'ho visto su Mulberry Street nel 1937. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha prodotto diversi cortometraggi per l'Esercito degli Stati Uniti, tra cui Design for Death, per il quale ha vinto l'Oscar al miglior documentario nel 1947.

Tra le sue opere più note citiamo L'uovo di Ortone (1940), Ortone e i piccoli Chi! (1954), Il Grinch (1957), Il gatto col cappello (1957), Il ritorno del gatto col cappello (1958), Prosciutto e uova verdi (1960), Gli Snicci e altre storie (1961), I Rax (1961), Il Paese di Solla Sulla (1965), C'è un mostrino nel taschino! (1970), The Lorax (1971), e La battaglia del burro (1984).

Nel frattempo dovrebbe essere realizzata anche una nuova trasposizione cinematografica de Il gatto col cappello, una delle opere più celebri di Dr. Seuss.