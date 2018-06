In Justice League Flash avrebbe dovuto cambiare costume!

Il costume di Flash avrebbe dovuto subire delle modifiche in corso d'opera durante lo svolgimento di Justice League. Lo rivela Zack Snyder che, ancora una volta, ci racconta i dettagli di quella che era la sua visione del film DCEU.

Zack Snyder non le manda certo a dire: più andiamo avanti con il tempo, più ci rendiamo conto di quanto fosse variegata, specifica e molto accurata, la versione di Justice League che non vedremo mai, quella che, a questo punto, dovremmo chiamare la "vera" versione della pellicola DCEU che sì, porta il nome del regista, ma che di Snyder ha ben poco.

Stavolta il regista parla di Flash e del fatto che il costume indossato dell'eroe di Ezra Miller, nel corso della trama del film, avrebbe dovuto subire una sorta di "upgrade", congegnato dal Bruce Wayne di Ben Affleck. Trovate anche la foto del test del costume, in basso!

In calce trovate i post social nei quali Zack Snyder spiega la questione.

