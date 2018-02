In Justice League c'è un Easter Egg di Batman V Superman!

Voi lo avete notato? Pare che alcuni attenti fan abbiano notato la presenza di un Easter Egg in. per essere precisi, il riferimento sarebbe alla battaglia di Superman contro Doomsday!

Joss Whedon potrà anche aver rifatto diverse riprese di Justice League, ma l'altro regista (Snyder) ha trovato un modo geniale per tornare indietro e riportarci ad una scena chiave riguardo l'arrivo di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice. Date un'occhiata.

Ormai lo sappiamo, non avremo mai lo "Snyder Cut" di Justice League, ma alcune delle scene del regista sono rimaste, nonostante la maggior parte sia stata rimossa dai dirigenti della Warner Bros. e da Joss Whedon. Ora, un fan ha notato che Zack Snyder è riuscito a includere un Easter Egg molto bello che si riferisce all'arrivo di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice. Come potete vedere qui sotto, quella scena e il ritorno dell'Uomo d'Acciaio si svolgono in modo pressoché identico, ma la domanda è: potrebbe esserci un significato più profondo dietro questa particolare scelta?

Tenete presente che l'idea originaria di Zack Snyder era avere Superman cattivo per la maggior parte di Justice League, ma poi la cosa è stata modificata da Whedon e quindi abbiamo una versione dell'eroe più vicina a quella fumettistica. Dunque, se è vero che Snyder voleva un Superman "villain", ha senso pensare al fatto che questa scena sia stata creata con l'intento di renderla simile a quella di Doomsday, poiché entrambi sono stati riportati in vita.

Che ve ne pare?