In IT - Chapter Two di Andy Muschietti vedremo finalmente il Rito di Chud!

Dopo aver parlato del finale "spezza cuore" che vedremo in IT - Chapter Two di Andy Muschietti, seconda parte dell'adattamento cinematografico del romanzo capolavoro di Stephen King, lo sceneggiatore Gary Dauberman ha avuto modo di parlare di una particolare elemento che vedremo nel film: il Rito di Chud.

Per chi non avesse letto il romanzo, questo particolare Rito è il modo in cui Bill Denbrough e il resto dei Perdenti riescono a sconfiggere Pennywise sia la prima che la seconda volta. Si tratta di una particolare funzione magica scoperta da Beverly che mette permette di giungere alla vera forma della Malia, i cosiddetti "Pozzi Neri", ineffabili, indescrivibili.



Nel primo film, il Rito di Chud era stato escluso per questione di costi di produzione e per un particolare passaggio intraducibile con dei bambini sul grande schermo, ma per il secondo capitolo il discorso cambie e Dauberman rivela che sì, ci sarà. Parlando infatti con Cinema Blend, lo sceneggiatore ha spiegato:



"Il Rito di Chud è impegnativo, ma una componente troppo importante del romanzo che è impossibile ignorare. Sono passaggi difficili da bilanciare, ma dato che io, Andy e Barbara Muschietti abbiamo già lavorato insieme in precedenza, quando scrivo diverse pagine di una sceneggiatura tutto diventa più una conversazione attiva che un "ehi, ecco cosa ho fatto: è una sorta di organico che cerca di trovare il modo più accessibile di scalfire la pietra metafisica del romanzo".



Dauberman ha poi continuato a spiegare che si cercherà di realizzare il Rito completamente on screen. Il Rito di Chud è descritto come "una battaglia di volontà tra i Perdenti e Pennywise, che si protrae fino a una gara di scherzi tra Pennywise e un solo membro dei Perdenti".



IT - Chapter Two vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 5 settembre 2019. L'attesa è ancora molto lunga, ma forse nei prossimi mesi verrà rilasciata qualche immagine ufficiale.