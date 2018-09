In un certo senso, Atomo era parte del film sulla Justice League

In questi giorni si parla molto del futuro dell'Universo Cinematografico della DC Comics mentre in rete continuano ad arrivare concept art e artwork mai utilizzati per Justice League, il "travagliatissimo" film uscito lo scorso novembre nei cinema di tutto il mondo.

In un nuovo post (che potete trovare qui sotto), Zack Snyder ha svelato un nuovo easter egg per gli appassionati dei fumetti originali della DC Comics che, però, è andato completamente perso nella versione cinematografica. Infatti nella foto promozionale qui sotto potete vedere il personaggio del Dr. Silas Stone, papà di Cyborg, insieme ad un'altra persona. Snyder ha confermato che l'identità del personaggio è quella di Ryan Choi, interpretato dall'attore Orion Lee.

Per chi non è un fan dei fumetti originali, Choi è il secondo alter ego del supereroe noto come Atomo. L'identità iniziale di Atomo è, infatti, quella di Ray Palmer (che i fan dell'Arrowverse conosceranno molto bene), ma successivamente, nei comic-book, Palmer lascia l'identità di Atomo a Choi.

Chiaramente, come tutte le sequenze che coinvolgevano Cyborg e i laboratori STAR sono finite per essere completamente tagliate in fase di montaggio dalla Warner Bros. Pictures e dal regista che ha sostituito in corsa Snyder, Joss Whedon. Al momento non sappiamo se Snyder voleva tramutare Choi in Atomo in un futuro film dell'Universo Cinematografico della DC oppure sarebbe rimasto un simpatico easter egg per i fan.