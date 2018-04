In Captain Marvel Clark Gregg potrebbe essere ringiovanito digitalmente

Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche italiane di Avengers: Infinity War (in USA sta debuttando in queste ore), è ora di pensare al futuro del Marvel Cinematic Universe e parlare di uno dei prossimi progetti dello studio: la pellicola dedicata a Captain Marvel.

In Captain Marvel, diretto dal duo Anna Boden-Ryan Fleck, il persoanggio di Carol Danvers/Captain Marvel è interpretato dall'attrice Brie Larson. Nel film vedremo le sue origini e la sua battaglia con la razza degli Skrull ed il famoso conflitto tra razze aliene, Skrull-Kree. Ma non solo: la pellicola riporterà su scena altri personaggi 'storici' del Marvel Cinematic Universe.

Essendo ambientato negli anni '90, vedremo molti personaggi prima della loro comparsa nei cinecomics Marvel Studios arrivati al cinema nel corso di questi anni. Ad esempio rivedremo Nick Fury (Samuel L. Jackson) priam della perdita dell'occhio e delal sua apparizione nel primo Iron Man del 2008, ma anche due personaggi dei Guardiani della Galassia come Korath (Djimon Hounsou) e Ronan L'Accusatore (Lee Pace).

Oltre a loro rivedremo sul grande schermo anche Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, ucciso per mano di Loki nel primo The Avengers e poi 'resuscitato' nella serie televisiva spin-off Agents of S.H.I.E.L.D. ancora in corso. Parlando del suo ritorno, Gregg stuzzica i fan: "Quella è stata una telefonata molto divertente dai miei amici della divisione cinematografica che, solitamente, vedo solo a questi eventi. Mi hanno detto 'abbiamo una parte per te in un film ma è ambientato negli anni '90. Puoi tornare in palestra?'. Gli ho risposto 'non c'è nessuna palestra che possa farmi tornare a come ero negli anni '90!' ma loro mi hanno rassicurato: 'non ti preoccupare, abbiamo lavorato su una tecnologia e pensiamo che possiamo farti tornare indietro di qualche anno'.".