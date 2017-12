In attesa del trailer di Jurassic World: Il Regno distrutto, ecco una featurette inedita!

Stasera (stanotte da noi), arriverà l'agognato trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto e adesso possiamo goderci una lungacon diverse scene inedite, date un'occhiata, c'è anche

Se i mini-teaser che abbiamo visto in questi giorni non vi hanno soddisfatto, dovete assolutamente dare un'occhiata a questa featurette dal dietro le quinte che, di certo, non vi deluderà. In uno degli spezzoni, tra l'altro, c'è anche il Dr. Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum che dice:

"Ci risiamo, ancora a parlare di dinosauri?"

Dopo vent'anni non è male rivedere un volto conosciuto tornare nel franchise, che ne dite?

La Universal, per farci attendere con meno ansia il release del trailer, che arriverà con la serata di football del giovedì, ha rilasciato online questa featurette di ben tre minuti che ci mostra non solo il ritorno di Ian Malcom, ma diversi nuovi dinosauri e anche molti altri personaggi, sia nuovi che già visti.

E possiamo anche dare un'occhiata all'uso di un vero dinosauro in animatronic, cosa che Bayona ha fatto prepotentemente in questo secondo capitolo della nuova saga: il T-Rex del film degli anni '90, favoloso!

La trama, come ha rivelato EW: "Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) ha fondato una nuova organizzazione chiamata Dinosaur Protection Group, con l'aiuto dei nuovi personaggi interpretati dagli attori Daniella Pineda e Justice Smith. La loro missione è quella di trovare un modo per portare via i dinosauri dall'isola in quanto un vulcano in attività minaccia la loro sopravvivenza. La pellicola ha davvero inizia quando lei andrà da Owen Grady (Chris Pratt) a chiedergli di aiutarla."

Jurassic World: Il Regno Distrutto arriva il 22 giugno 2018.