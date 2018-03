In arrivo un video in esclusiva dal backstage di Avengers: Infinity War

Entertainment Tonight presenterà un video esclusivo su, aprendo agli spettatori il dietro le quinte sulle sequenze del film che si svolgono a Wakanda. I fan della Marvel potranno così avvicinarsi ulteriormente ad alcune delle ambientazioni che vedremo nel film diretto dai fratelli

Un periodo d'oro per la Marvel e per tutti i suoi fan. Black Panther sta continuando la sua ascesa al botteghino, oltrepassando la quota del miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma l'attenzione di molti è già riposta in Avengers: Infinity War, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe che unirà gli Avengers con i Guardiani della Galassia nella lotta contro Thanos.

Nei giorni scorsi Entertainment Weekly ha diffuso ulteriori dettagli sul film e i fan sono in attesa, con ansia, del trailer.

E se davvero è questione di pochissimo tempo per la diffusione del trailer, la realtà è che il marketing della Marvel per Infinity War è ormai a tutto tondo. E su Entertainment Tonight, programma tv tra i più seguiti degli Stati Uniti, la puntata di lunedì sarà caratterizzata da un video in esclusiva di Avengers: Infinity War, portando gli spettatori nel backstage del film.

Il video mostrerà ai fan le ambientazioni di Wakanda, dove si svolgerà parte della trama di Avengers: Infinity War. Ha senso che la Marvel focalizzi la campagna promozionale su Wakanda, vista la netta sinergia tra Infinity War e Black Panther.

Kevin Feige ha recentemente confermato che Wakanda diventerà una sorta di 'punto fermo' per l'MCU in futuro. Nel frattempo alcuni personaggi di Black Panther sono stati confermati per Infinity War, come Shuri (Letitia Wright).

Il primo trailer di Infinity War mostrava le armate di Thanos che invadevano Wakanda, con gli Avengers in difesa del territorio. Avengers: Infinity War sarà il momento tanto atteso dai fan della Marvel: Avengers e Guardiani della Galassia uniti contro la forza distruttiva di Thanos e il suo esercito. E il video che verrà trasmesso da Entertainment Tonight potrebbe rivelare ulteriori novità.